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Польша прикроет границу с Калининградской областью сплошной линией камер и сенсоров

13:32 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти планируют разместить на границе с Калининградской областью РФ сплошную линию камер, сенсоров и датчиков движения. Об этом в четверг сообщила представитель польской пограничной охраны поручик Анна Михальская.

По ее словам, строительство этого электронного заграждения начнется уже в нынешнем году. «Запланировано строительство защиты по всему периметру границы, включая участок границы с Калининградской областью [РФ] и у пограничной реки Буг», — сказала она.

По этим данным, в настоящее время идет оснащение электронными системами защитной стены на границе с Белоруссией. Строительство этого сооружения длиной 186 км и высотой 5,5 м началось 25 января и было завершено в июле.

Основная цель заграждения, по утверждениям польской стороны, состоит в защите польской территории от проникновения нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии.

По данным польской погранохраны, в 2021 году было зафиксировано свыше 41 тыс. попыток нелегального перехода польской границы с белорусской стороны. За первые 6 месяцев этого года их число сократилось до 7 тысяч.

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