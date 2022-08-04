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Посол Норвегии был вызван в МИД РФ из-за недопустимого поведения консула Эллингсен

14:00 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланн был вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского генконсульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с оскорбительными высказываниями норвежского дипломата.

«4 августа в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Ресаланн, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского генерального консульства Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля этого года, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания, — говорится в комментарии. — Отметили, что заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято нами к сведению».

«Вместе с тем подчеркнули, что после произошедшего пребывание Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно», — указала Захарова.

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