Инфляция в Нидерландах впервые с 1975 года превысила 10%
14:12 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инфляция в Нидерландах в июле составила 10,3%. Такой высокий показатель не фиксировался с 1975 года, когда уровень инфляции превышал 10%, сообщило в четверг Центральное статистическое бюро Нидерландов.
По данным организации, особенно заметно подорожали энергоресурсы: более чем в два раза по сравнению с июлем прошлого года, если брать в расчет новые контракты. Еда и напитки также стали значительно дороже. За год стоимость корзины продуктов увеличилась на 12,3%. «Мучные и молочные продукты, сахар и сладости, в том числе мороженое, внесли наибольший вклад в тенденцию», — отметили в статистическом бюро.
Согласно расчетам организации, последний раз инфляция в Нидерландах превышала 10% в сентябре 1975 года. «В определенной степени причины для высокой инфляции были те же, что и сейчас, — отметил главный экономист бюро Питер Хейн ван Муллиген. — В обоих случаях это связано с энергоносителями. Тогда это был нефтяной бойкот, а сейчас — ситуация с газом».
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