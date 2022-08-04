0
0
113
НОВОСТИ

Инфляция в Нидерландах впервые с 1975 года превысила 10%

14:12 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в Нидерландах в июле составила 10,3%. Такой высокий показатель не фиксировался с 1975 года, когда уровень инфляции превышал 10%, сообщило в четверг Центральное статистическое бюро Нидерландов.

По данным организации, особенно заметно подорожали энергоресурсы: более чем в два раза по сравнению с июлем прошлого года, если брать в расчет новые контракты. Еда и напитки также стали значительно дороже. За год стоимость корзины продуктов увеличилась на 12,3%. «Мучные и молочные продукты, сахар и сладости, в том числе мороженое, внесли наибольший вклад в тенденцию», — отметили в статистическом бюро.

Согласно расчетам организации, последний раз инфляция в Нидерландах превышала 10% в сентябре 1975 года. «В определенной степени причины для высокой инфляции были те же, что и сейчас, — отметил главный экономист бюро Питер Хейн ван Муллиген. — В обоих случаях это связано с энергоносителями. Тогда это был нефтяной бойкот, а сейчас — ситуация с газом».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 04.08.2022
Европа оказалась в самом опасном положении со времен Второй мировой войны — генсек НАТО
0
26
14:32 04.08.2022
ВС Украины обстреляли территорию исправительной колонии в Донецке, погиб сотрудник — мэр
0
95
14:00 04.08.2022
Посол Норвегии был вызван в МИД РФ из-за недопустимого поведения консула Эллингсен
0
153
13:32 04.08.2022
Польша прикроет границу с Калининградской областью сплошной линией камер и сенсоров
0
181
13:20 04.08.2022
Пекин отменил встречу между главами МИД Китая и Японии из-за заявления G7 по Тайваню
0
193
13:05 04.08.2022
ВС РФ ликвидировали до 400 военных ВСУ ударом по пункту дислокации в Константиновке
0
203
13:00 04.08.2022
Число погибших при обстреле центра Донецка увеличилось до 5, заявили в ДНР
0
199
12:32 04.08.2022
Специалисты РФ проработали варианты размещения станции ГЛОНАСС в Венесуэле — посол РФ
0
249
12:20 04.08.2022
В Великобритании разрешили в два раза чаще повышать цены на электроэнергию на фоне кризиса
0
251
12:05 04.08.2022
Пашинян заявил, что военные из Армении не служат в Нагорном Карабахе
0
264

Возврат к списку