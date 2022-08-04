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ВС Украины обстреляли территорию исправительной колонии в Донецке, погиб сотрудник — мэр

14:32 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины обстреляли в четверг территорию расположенной в Донецке исправительной колонии, погиб сотрудник учреждения, пострадали двое заключенных. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Кировском районе при обстреле территории исправительной колонии по улице Ивана Сусанина, 35 погиб сотрудник учреждения. Ранены 2 заключенных. Анкетные данные уточняются», — написал он в своем телеграм-канале.

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