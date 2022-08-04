На Запорожье пресечено готовящееся покушение на мэра Бердянска, подозреваемый задержан

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов на освобожденной территории Запорожской области пресекли готовящееся покушение на главу военно-гражданской администрации города Бердянска, подозреваемый задержан, в своих показаниях он сообщает о сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом ТАСС заявил в четверг член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Задержан подозреваемый, он дает показания о своих связях со спецслужбами режима [президента Украины Владимира]Зеленского. Это задержание лишний раз подтверждает террористическую сущность режима Зеленского», — сообщил Рогов, уточнив, что подозреваемый дает показания о сотрудничестве с СБУ.