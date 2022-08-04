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НОВОСТИ

«Газпрому» нужно юридическое подтверждение, что отремонтированная турбина не под санкциями

15:32 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» хотел бы получить обратно отремонтированную турбину для «Северного потока», но ему важно увидеть юридическое подтверждение, что она не находится под санкциями. Словесных заверений от Евросоюза в данном случае недостаточно, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду «Газпром» заявил, что поставка двигателя для «Северного потока» в настоящее время невозможна из-за санкций Канады, ЕС, Великобритании, а также в результате нарушения контрактных обязательств со стороны Siemens. Представителю Кремля задали вопрос, означает ли это, что компания отказывается от приема турбины, или же она продолжает ждать необходимых условий.

«Нет, „Газпром“ очень хотел бы получить эту турбину. Но ведь не „Газпром“ вводил санкции», — заметил Песков в ответ. «В данном случае для „Газпрома“ важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционирована. Просто слов в данном случае абсолютно недостаточно», — подчеркнул он.

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