Россия победит в ситуации вокруг Украины, уверен Медведев

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия победит в сложившейся вокруг Украины ситуации, уверен заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

В четверг в своем телеграм-канале он прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что «конфликт на Украине — самый опасный момент для Европы со времен Второй мировой войны, и нельзя допустить, чтобы Россия победила».

«У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», — написал Медведев.