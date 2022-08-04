Россия победит в ситуации вокруг Украины, уверен Медведев
16:32 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия победит в сложившейся вокруг Украины ситуации, уверен заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
В четверг в своем телеграм-канале он прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что «конфликт на Украине — самый опасный момент для Европы со времен Второй мировой войны, и нельзя допустить, чтобы Россия победила».
«У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», — написал Медведев.
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