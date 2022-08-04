Системы ПВО сбили 16 из 18 ракет из РСЗО HIMARS, выпущенных ВСУ по Херсону ночью — ВГА

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 16 из 18 ракет, выпущенных ВСУ по Херсону в ночь на четверг из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»). Об этом журналистам сообщил в четверг глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.

«Результаты сегодняшнего ночного нападения ракетными системами HIMARS — из 18 ракет 16 были сбиты, а две просто не достигли [города]. Поэтому результат усиления ПВО, результат силы российского оружия и изобретения российских инженеров налицо», — сказал Сальдо.

Он отметил, что сейчас ПВО работает эффективнее.

Как сообщал ТАСС в четверг заместитель главы ВГА региона Кирилл Стремоусов, российская система ПВО в ночь на четверг отразила очередную попытку украинских военных нанести удар по Антоновскому мосту через Днепр, который связывает город Херсон с областью. Он уточнял, что обстановка в области находится под контролем ВГА.