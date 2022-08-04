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Песков не исключил, что прямую линию могут объединить с большой пресс-конференцией Путина

17:46 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что прямая линия может быть объединена с большой пресс-конференцией президента Владимира Путина и пройти уже ближе к зиме.

«Нет, пока так и не назначили [дату проведения прямой линии]. Она будет, но надо понять когда», — сказал Песков, добавив, что «в августе ее точно не будет». «Там посмотрим, осень или зима, может, после пресс-конференции заключительно, будем смотреть», — добавил он. При этом Песков напомнил, что уже был прецедент объединения этих двух форматов.

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