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Суд приговорил гражданку США Бриттни Грайнер к 9 годам колонии

18:40 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Химкинский суд Московской области в четверг приговорил баскетболистку из США Бриттни Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала заседания.

«Суд постановил назначить общий срок наказания Грайнер в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей», — зачитала приговор судья Анна Сотникова.

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