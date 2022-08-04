Суд приговорил гражданку США Бриттни Грайнер к 9 годам колонии

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Химкинский суд Московской области в четверг приговорил баскетболистку из США Бриттни Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала заседания.

«Суд постановил назначить общий срок наказания Грайнер в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей», — зачитала приговор судья Анна Сотникова.