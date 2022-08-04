Суд приговорил гражданку США Бриттни Грайнер к 9 годам колонии
18:40 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Суд постановил назначить общий срок наказания Грайнер в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей», — зачитала приговор судья Анна Сотникова.
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