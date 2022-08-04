Глава МИД РФ пообщался на гала-ужине АСЕАН "со всеми, кто не прятался"
20:00 04.08.2022 Источник: Интерфакс
"Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы", - заявили там, отвечая на вопрос о том, был ли контакт между Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ранее в Белом доме, комментируя возможные контакты между главами внешнеполитических ведомств двух стран, заявили, что если у Блинкена будет возможность "поймать за пуговицу" Лаврова для обсуждения ситуации с Бриттни Грайнер, он это сделает.
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