Соглашение между РФ и США по перекрестным полетам на МКС может быть продлено

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАСА не исключает, что соглашение о перекрестных полетах с Россией может быть расширено и продлено после истечения нынешней договоренности в 2024 году. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.

«После того как мы закончим с соглашением по перекрестным полетам, мы обновим соглашение с нашими российскими коллегами. Наша долгосрочная цель — иметь совмещенный экипаж на всех полетах. Но это долгосрочная цель, надо сначала провести пару перекрестных полетов. Мы движемся шаг за шагом», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества в сфере перекрестных полетов после истечения в 2024 году действующего соглашения.