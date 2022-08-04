Соглашение между РФ и США по перекрестным полетам на МКС может быть продлено
20:45 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«После того как мы закончим с соглашением по перекрестным полетам, мы обновим соглашение с нашими российскими коллегами. Наша долгосрочная цель — иметь совмещенный экипаж на всех полетах. Но это долгосрочная цель, надо сначала провести пару перекрестных полетов. Мы движемся шаг за шагом», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества в сфере перекрестных полетов после истечения в 2024 году действующего соглашения.
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