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Орбан: Запад находится в войне с самим собой

22:50 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущее Запада оказалось под большим вопросом из-за внутреннего кризиса, вызванного действиями глобалистов. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в четверг в ходе Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе.

«Будущее Запада под большим вопросом. Мы на Западе не сталкивались с подобным кризисом уже долгое время», — сказал он.

Орбан заметил, что «Запад находится в войне с самим собой». «Мы видели, какое будущее хочет предложить глобалистский правящий класс. Но мы думаем о другом будущем. Глобалисты могут идти в ад, а я приехал в Техас», — добавил Орбан.

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