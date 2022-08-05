Токио потребовало от Пекина немедленно прекратить военные учения в районе Тайваня
09:00 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Токио требует от Пекина немедленно прекратить военные учения в районе Тайваня, в ходе которых были запущены ракеты, упавшие в том числе в пределах исключительной экономической зоны Японии. Об этом заявил в пятницу японский премьер Фумио Кисида по итогам встречи со спикером нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.
«[Запущенные Китаем] ракеты упали в акватории вблизи нашей страны, включая нашу эксклюзивную экономическую зону. Это серьезная проблема, ставящая под угрозу безопасность нашей страны и населения. Я сообщил, что мы серьезно осудили Китай и заявили протест. Кроме того, на этот раз действия Китая оказывают серьезное воздействие на мир и стабильность в регионе и мире. Мы потребовали немедленно остановить военные учения Китая», — сказал он.
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