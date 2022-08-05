Между Зеленским и властями в регионах имеются разногласия - WP
10:00 05.08.2022 Источник: РБК
Президент Владимир Зеленский и правительство Украины пытаются отодвинуть мэров украинских городов на задний план, сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить потенциальных политических соперников, пишет The Washington Post. Это вызывает трения между Киевом и региональными властями, которые пытаются защитить и восстановить города и поселки.
Мэры обеспокоены тем, что на фоне продолжающейся спецоперации России офис Зеленского отказывается от планов по децентрализации власти и предоставления более широких полномочий региональным и местным органам власти.
Кроме того, разочарование мэров вызвало решение Киева о создании военных администраций, которые напрямую финансируются украинским правительством, пишет издание. В регионах считают, что местные власти лучшие чиновников из Киева понимают, как и куда распределять средства, указывает газета.
Мэр Днепра Борис Филатов заявил изданию, что на Украине «начинают развиваться автократические тенденции».
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