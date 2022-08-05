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Транзит энергоносителей через Украину не заменит «Северный поток», уверен канадский министр

10:05 05.08.2022 Источник: Известия

Транзит энергоносителей через Украину не сможет закрыть потребности Европы, в отличие от «Северного потока», если трубопровод будет работать в полную силу. Об этом в четверг, 4 августа, заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

«Суть в том, что потоки, которые, как можно ожидать, будут перемещаться в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже», — приводит его слова Bloomberg.

Таким образом политик прокомментировал ситуацию с российской турбиной для «Северного потока». По словам Уилкинсона, он рассмотрел предложение Киева и обсудил его с официальными лицами Евросоюза (ЕС) и Германии, однако альтернативный вариант не получил одобрения.

Кроме того, канадский министр указал на то, что напряженная обстановка на территории Украины может негативно повлиять на стабильность энергопоставок.  Известия

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