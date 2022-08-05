Из-за жары в Британии пересох исток Темзы

10:32 Источник: Коммерсант.ru

Исток реки Темза впервые в истории пересох из-за засухи, вызванной жарой, сообщает The Guardian. Крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water допустила введение ограничений на воду.

По данным газеты, пересох исток Темзы в графстве Глостершир. Слабый поток воды «едва различим на расстоянии более 5 миль (8 км) вниз по течению», рассказал директор по научной работе экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз.

В Thames Water попросили граждан «проявить благоразумие при использовании воды из-под крана». Коммерсантъ