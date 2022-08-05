В Черкесске задержан местный житель, который хотел устроить теракт в прокуратуре и военкомате

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонник запрещенной в РФ украинской организации «Правый сектор», задержанный в Черкесске, собирался совершить теракт в прокуратуре и военкомате, следует в пятницу из опубликованного Центром общественных связей ФСБ видео его допроса.

«Прокуратура, военкомат», — ответил подозреваемый на вопрос сотрудника ФСБ о том, где он собирался совершить теракт.