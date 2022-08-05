Зеленскому подали петиции о переносе останков Бандеры и Петлюры на Украину

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сразу несколько электронных петиций о переносе останков идеолога украинского национализма Степана Бандеры и предводителя националистического движения Семена Петлюры зарегистрированы на сайте президента Украины.

Авторы аргументируют свои инициативы тем, что на могилах Бандеры и Петлюры устраивают акты вандализма. Один автор также предлагает создать «Пантеон героев Украины».

В настоящий момент могила Бандеры находится на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф, останки Петлюры захоронены на кладбище Монпарнас в Париже.

Степан Бандера в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН — боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), которых по имени лидера движения стали называть бандеровцами, множество преступлений. От их рук погибли около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.

Семен Петлюра принимал деятельное участие в событиях на Украине в 1917–1921 годах. С целью сохранения под своей властью независимой республики поочередно вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Англией, с представителями Белого движения и даже с большевиками, пока Украина не была окончательно освобождена Красной армией. Участвовал в массовых еврейских погромах и жестоко расправлялся со всеми несогласными. После поражения бежал за границу. В мае 1926 года был убит в Париже Шоломом Шварцбардом, которого французский суд оправдал, приняв во внимание мотивы — месть за родных и других евреев, погибших во время погромов.