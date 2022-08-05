Зеленский считает, что ЕС искусственно затягивает предоставление Украине макрофинансовой помощи - СМИ

11:32 Источник: Газета.Ru

Евросоюз искусственно задерживает отправку Украине макрофинансовой помощи, считает украинский лидер Владимир Зеленский, передает УНИАН. По его словам, речь идет о сумме в €8 млрд.

«Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. €8 млрд для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это либо преступление, либо ошибка», — добавил Зеленский.

Как отметил президент Украины, сложно сказать, какое объяснение проблем с траншем финансовой помощи будет хуже для Киева на фоне продолжения кризиса на территории государства. При этом он также указал, что блокирует выделение средств одно из государств ЕС.

«Какая европейская страна сейчас тормозит это, называть не хочу. Будем верить, что это все же ошибка, и что она будет исправлена», — заключил Зеленский. Газета.Ru