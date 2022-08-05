В России выявили более 18 тыс. заболевших ковидом за сутки
12:00 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 555 против 17 126 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Впервые с 1 апреля в стране выявлено более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 672 422 случая заражения.
Число летальных исходов возросло за сутки на 47 против 44 днем ранее, до 382 651. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 9 817 против 9 752 днем ранее, до 18 019 883.
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