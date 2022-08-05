Поселок Пески перешел под контроль союзных войск — Народная милиция ДНР

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поселок Пески находится под контролем союзных войск. Об этом в эфире Первого канала в пятницу сообщил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов.

«Что сам поселок [Пески] под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать», — ответил он на соответствующий вопрос телеканала.