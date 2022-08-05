В Москве выявили 6 149 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 6 149 против 5 973 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 846 586 случаев инфицирования.
Число умерших из-за ковида в Москве возросло на 15 против 10 днем ранее — до 44 529. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 3 896 — до 2 630 001.
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