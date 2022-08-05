КНР введет санкции против Пелоси и ее близких родственников

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая введут санкции против спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее «провокационного визита» на Тайвань. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД КНР.

«В связи с отвратительным, провокационным поступком Пелоси, китайская сторона приняла решение, согласно соответствующим законам КНР, применить санкционные меры в отношении Пелоси и ее ближайших родственников», — сказано в документе на сайте ведомства.