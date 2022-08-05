Восстановление «Азовстали» и комбината им. Ильича создаст в Мариуполе 9 тыс. рабочих мест
14:00 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восстановление «Азовстали» и Мариупольского металлургического комбината им. Ильича позволит создать в городе более 9 тыс. рабочих мест, сообщила в пятницу пресс-служба Минстроя России.
«Развивать территорию данного завода („Азовстали“ — прим. ТАСС) и ММК им. Ильича предлагается за счет восстановления производственных функций, создания промышленного парка на территории МК „Азовсталь“ и постепенного внедрения экологически чистых технологий плавления стали. Ожидается, что это позволит создать в городе свыше 9 тысяч рабочих мест», — говорится в сообщении.
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