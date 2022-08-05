Песков назвал Францию недружественным государством
13:20 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция сейчас не является дружественной России страной в связи с санкциями и другими антироссийскими действиями. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Франция — недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об отношениях двух стран.
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