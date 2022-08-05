Песков назвал Францию недружественным государством

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция сейчас не является дружественной России страной в связи с санкциями и другими антироссийскими действиями. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Франция — недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об отношениях двух стран.