0
0
109
НОВОСТИ

Песков назвал Францию недружественным государством

13:20 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция сейчас не является дружественной России страной в связи с санкциями и другими антироссийскими действиями. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Франция — недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об отношениях двух стран.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 05.08.2022
Восстановление «Азовстали» и комбината им. Ильича создаст в Мариуполе 9 тыс. рабочих мест
0
20
13:32 05.08.2022
Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна в текущем сезоне
0
91
13:11 05.08.2022
РФ в качестве ответной меры высылает 14 дипломатов Болгарии — МИД
0
125
13:00 05.08.2022
Половина стран G20 не разделяет желания США изолировать Россию — Bloomberg
0
150
12:32 05.08.2022
КНР введет санкции против Пелоси и ее близких родственников
0
168
12:20 05.08.2022
В Москве выявили 6 149 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
164
12:05 05.08.2022
Поселок Пески перешел под контроль союзных войск — Народная милиция ДНР
0
202
12:00 05.08.2022
В России выявили более 18 тыс. заболевших ковидом за сутки
0
199
11:32 05.08.2022
Зеленский считает, что ЕС искусственно затягивает предоставление Украине макрофинансовой помощи - СМИ
0
240
11:20 05.08.2022
Безработица в РФ осенью вырастет, но ситуация на рынке труда контролируемая — МЭР
0
229

Возврат к списку