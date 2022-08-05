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Директора Института ТПМ СО РАН арестовали по делу о госизмене

15:12 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене. В учреждении прошли обыски, сообщил ТАСС в пятницу научный руководитель института Василий Фомин.

«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали, — сказал Фомин. — Ему вменяют то же, что и [ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию] Маслову. Госизмена».

Как уточнил собеседник агентства, Шиплюк перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве.

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