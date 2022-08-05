Путин лично поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин лично поблагодарил в пятницу лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.

«При вашем непосредственном участии и при посредничестве Секретариата Организации Объединенных Наций решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли, я вас хочу поблагодарить и за это, и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки», — сказал Путин.