Путин лично поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну
16:00 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин лично поблагодарил в пятницу лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.
«При вашем непосредственном участии и при посредничестве Секретариата Организации Объединенных Наций решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли, я вас хочу поблагодарить и за это, и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки», — сказал Путин.
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