Военное командование Китая не выходит на связь с США - Politico
08:40 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители военного командования Китая не отвечают на попытки Вашингтона связаться с ними на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Об этом сообщила в пятницу газета Politico.
По сведениям ее источников, представители высшего военного командования КНР в течение этой недели оставили без ответа многочисленные звонки своих американских коллег, среди которых были министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Американские чиновники опасаются, что "молчание Китая увеличивает риск эскалации и без того напряженной ситуации", отмечает газета.
Издание напоминает, что последний раз контакт между начальниками штабов ВС США и Китая удалось наладить 7 июля, когда состоялась видеоконференция Милли и начальника Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочэна. Речь на ней шла о "важности сохранения открытых линий для коммуникации". Как подчеркивает Politico, военное руководство США готово поддерживать связь "даже с потенциальными противниками, такими как Китай", чтобы не допустить полномасштабного военного конфликта.
В пятницу Пекин объявил о временной приостановке работы или упразднении восьми механизмов сотрудничества с США из-за визита в Тайбэй спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США. Речь идет в том числе об отмене встреч представителей военных ведомств, прекращении работы линии прямой связи между региональными военными командованиями, остановке взаимодействия в рамках механизма обеспечения безопасности на море, а также по борьбе с изменением климата и незаконной торговлей наркотиками.
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