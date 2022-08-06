Военное командование Китая не выходит на связь с США - Politico

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители военного командования Китая не отвечают на попытки Вашингтона связаться с ними на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Об этом сообщила в пятницу газета Politico.

По сведениям ее источников, представители высшего военного командования КНР в течение этой недели оставили без ответа многочисленные звонки своих американских коллег, среди которых были министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Американские чиновники опасаются, что "молчание Китая увеличивает риск эскалации и без того напряженной ситуации", отмечает газета.

Издание напоминает, что последний раз контакт между начальниками штабов ВС США и Китая удалось наладить 7 июля, когда состоялась видеоконференция Милли и начальника Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочэна. Речь на ней шла о "важности сохранения открытых линий для коммуникации". Как подчеркивает Politico, военное руководство США готово поддерживать связь "даже с потенциальными противниками, такими как Китай", чтобы не допустить полномасштабного военного конфликта.

В пятницу Пекин объявил о временной приостановке работы или упразднении восьми механизмов сотрудничества с США из-за визита в Тайбэй спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США. Речь идет в том числе об отмене встреч представителей военных ведомств, прекращении работы линии прямой связи между региональными военными командованиями, остановке взаимодействия в рамках механизма обеспечения безопасности на море, а также по борьбе с изменением климата и незаконной торговлей наркотиками.