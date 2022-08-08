Россия доставит экспертов на место удара по СИЗО в Еленовке - Полянский

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия доставит международных экспертов и журналистов на место удара украинской стороной по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил в пятницу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире подкаста The Dive.

Российский дипломат, комментируя попытки западных представителей переложить на РФ вину за удар по СИЗО, отметил, что "мы живем в мире так называемой постправды, где правда не имеет значения". "Люди просто озвучивают обвинения, выдвигают утверждения, и их не беспокоит правда, факты. Разумеется, крайне трудно, если не сказать невозможно, обсуждать что-либо с подобными партнерами", - указал Полянский, выступая на английском языке.

Он, в частности, привел в пример "постановочную операцию в Буче", где "пока не было проведено серьезных расследований". "Буча - это настоящий позор. Но Еленовка - еще больший позор, потому что мы показываем доказательства, и мы, разумеется, привезем туда международных экспертов и журналистов", - продолжил Полянский.

"Очевидно, что этот следственный изолятор был обстрелян ракетами [реактивной системы залпового огня] HIMARS. У нас нет HIMARS, зато HIMARS есть у Украины", - подчеркнул первый зампостпреда РФ при ООН.

Ранее сообщалось о том, что украинская сторона применила артиллерийское дальнобойное вооружение НАТО, в том числе реактивную систему залпового огня HIMARS, при ударе по СИЗО в Еленовке. Удар был нанесен в ночь на 29 июля непосредственно в блок, где располагались 193 человека, большинство - члены полка "Азов" (запрещен в РФ). В результате обстрела поврежден один блок изолятора, погибли 50, ранены 73 военнопленных, пострадали восемь сотрудников СИЗО.