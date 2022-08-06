Американцу Мурекези в ДНР предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи в Донецкой Народной Республике (ДНР) обвинили гражданина США Суеди Мурекези в разжигании межнациональной розни. Как уточнил ТАСС в субботу его адвокат Сергей Литвишко, американец отверг предъявленное ему обвинение.

«Моему подзащитному Суеди Мурекези вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля — начале марта этого года. Следствие предъявило ему обвинение в разжигании межнациональной розни, однако вину в инкриминируемом преступлении он не признает», — рассказал защитник. По его словам, американец был арестован в Донецке в июне этого года.