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Moody's изменило «стабильный» прогноз рейтинга Италии, Чехии и Словакии на «негативный»

10:30 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента Италии, Чехии и Словакии в иностранной и национальной валютах на прежних уровнях («Baa3», «Aa3» и «A2» соответственно), однако изменило прогноз со «стабильного» на «негативный». Об этом говорится в пресс-релизах агентства, опубликованных на его сайте в пятницу.

По мнению аналитиков агентства, «негативный» прогноз рейтинга Чехии и Словакии обусловлен тем, что эти страны в значительной степени зависят от российских энергоносителей, поставки которых в страны ЕС в последнее время сократились. В качестве причин для ухудшения прогноза рейтинга Италии указаны негативные последствия событий на Украине и внутренние политические изменения.

Прогноз рейтинга от аналитиков Moody’s может быть «позитивным», «негативным», «стабильным» и «развивающимся». Кредитный рейтинг на уровне «Baa3» присваивается облигациям, подверженным умеренному кредитному риску. Облигации с рейтингом «Aa3» подвержены незначительному кредитному риску. Кредитный рейтинг «A2» аналитики присваивают облигациям, подверженным низкому кредитному риску.

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