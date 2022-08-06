Венгрия и Польша не поддержали план ЕС по снижению потребления газа - Reuters

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия и Польша проголосовали против плана Евросоюза по добровольному сокращению потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Об этом со ссылкой на документацию Совета ЕС сообщило в пятницу агентство Reuters.

По его информации, упомянутые страны стали единственными, выступившими против данной инициативы. Так, Будапешт поставил под сомнение законность планов ЕС, посчитав, что они влияют на энергобезопасность государства. Варшава в свою очередь назвала правовую основу договора "дефектной" и заявила, что решения, влияющие на энергетический баланс членов ЕС, должны приниматься при единогласном одобрении всеми странами сообщества.

Тем не менее план был утвержден, поскольку получил квалифицированное большинство голосов.

В соответствии с принятым Советом ЕС решением в течение восьми месяцев государства должны в добровольном порядке сократить потребление газа на 15%. Если в этот период произойдет критическое падение поставок, Еврокомиссия по согласованию с членами сообщества может объявить "общесоюзную тревогу", и это будет означать, что все страны ЕС, которые не имеют права на исключения, должны сократить потребление на 15% уже в обязательном порядке, а все сэкономленные объемы газа направить на экспорт на европейский рынок.