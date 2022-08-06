В России выявили 19 974 случая ковида за сутки
12:00 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 974 против 18 555 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, число заразившихся стало максимальным с 30 марта, когда штаб сообщил о 20 145 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 692 396 случаев заражения.
Число летальных исходов за сутки возросло на 46 против 47 днем ранее, до 382 697. Количество случаев выздоровления увеличилось на 10 743, до 18 030 626.
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