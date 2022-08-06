РФ не приемлет предварительных условий для возобновления переговоров по СНВ — дипломат

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает неприемлемым выдвижение США предварительных условий для возобновления переговоров по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ). Об этом заявил журналистам в пятницу вечером заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

«Заявление президента США [Джо Байдена], которое на данный момент мы можем расценивать как смягчение американской позиции по возобновлению диалога с Россией по широкому спектру вопросов стратегической стабильности, содержит увязку с неким предварительным условием, — сказал Белоусов. — Хотя оно не четкое, не конкретно сформулированное, но тем не менее намек на предварительное условие сохраняется». «Прежние заявления на этот счет были более конкретные и понятные. Там выдвигались конкретные условия, при которых США пойдут на возобновление такого диалога с нами, — отметил дипломат. — Но в любом случае, как бы эти предварительные условия ни были сформулированы, они для нас неприемлемы. Если США хотят выходить на предметный, конструктивный, ориентированный на результат диалог, то они не должны выдвигать никаких предварительных условий».

«Если американцы хотят разговаривать с Россией, то они должны направить нам четкий сигнал, сделать конкретное предложение и отказаться от каких-либо намеков на предварительные условия», — сказал зампостпреда РФ.