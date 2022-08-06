В Москве выявили 5 997 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:00 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5 997 против 6 149 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 852 583 случая заражения.
За сутки в городе зафиксировали 17 смертей из-за ковида, что стало максимумом с 25 мая (с начала пандемии умерли 44 546 заболевших). Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 3 803, до 2 633 804.
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