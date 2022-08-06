США готовы содействовать политическим реформам в Казахстане — МИД республики

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти готовы содействовать продвижению политических реформ в Казахстане. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МИД республики по итогам рабочего визита первого заместителя главы ведомства Акана Рахметуллина в Вашингтон.

Согласно информации МИД, прошедшие встречи с официальными лицами Белого дома, Госдепартамента и представителями комиссии США по международной религиозной свободе позволили обсудить широкий спектр вопросов, включая реализацию политических реформ и демократических преобразований в Казахстане, региональную безопасность, ядерное нераспространение, дальнейшие усилия по борьбе с пандемией COVID-19, а также предстоящий в сентябре съезд лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане.

«Рахметуллин подчеркнул приверженность страны универсальным принципам прав человека, в том числе обеспечению свободы вероисповедания. Американская сторона выразила готовность содействовать продвижению политических реформ», — говорится в сообщении.