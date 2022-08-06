США готовы содействовать политическим реформам в Казахстане — МИД республики
14:00 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские власти готовы содействовать продвижению политических реформ в Казахстане. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МИД республики по итогам рабочего визита первого заместителя главы ведомства Акана Рахметуллина в Вашингтон.
Согласно информации МИД, прошедшие встречи с официальными лицами Белого дома, Госдепартамента и представителями комиссии США по международной религиозной свободе позволили обсудить широкий спектр вопросов, включая реализацию политических реформ и демократических преобразований в Казахстане, региональную безопасность, ядерное нераспространение, дальнейшие усилия по борьбе с пандемией COVID-19, а также предстоящий в сентябре съезд лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане.
«Рахметуллин подчеркнул приверженность страны универсальным принципам прав человека, в том числе обеспечению свободы вероисповедания. Американская сторона выразила готовность содействовать продвижению политических реформ», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:00 06.08.2022
- В Москве выявили 5 997 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:30 06.08.2022
- РФ не приемлет предварительных условий для возобновления переговоров по СНВ — дипломат
- 12:00 06.08.2022
- В России выявили 19 974 случая ковида за сутки
- 11:30 06.08.2022
- Боррель сообщил, что пригласил лидеров Сербии и Косова на переговоры в Брюссель
- 11:00 06.08.2022
- Венгрия и Польша не поддержали план ЕС по снижению потребления газа - Reuters
- 10:30 06.08.2022
- Moody's изменило «стабильный» прогноз рейтинга Италии, Чехии и Словакии на «негативный»
- 10:00 06.08.2022
- Китай и Россия должны стабилизировать цепочки поставок и противостоять гегемонии — МИД КНР
- 09:30 06.08.2022
- Американцу Мурекези в ДНР предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни
- 09:00 06.08.2022
- Россия доставит экспертов на место удара по СИЗО в Еленовке - Полянский
- 08:50 06.08.2022
- Зеленский заявил о конфискации на Украине российских активов на $765 млн
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать