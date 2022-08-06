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Гимнастке Полстяной запретили выступать за Латвию из-за отказа выйти из гражданства России

18:00 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер сборной Латвии по художественной гимнастике Елизавета Полстяная не стала отказываться от российского гражданства, из-за чего ее фамилию убрали из заявки национальной команды на предстоящий чемпионат мира в Софии. Об этом спортсменка сообщила ТАСС в субботу.

«У меня два гражданства, я родилась в Латвии, но жила и тренировалась в России до зимы 2022 года, — сказала Полстяная. — С 2018 года являюсь также гражданкой Латвии, при получении гражданства я проходила полную процедуру, сдавала экзамен на знание латышского языка. И с того же года я выступала за сборную этой страны. Но в связи с событиями, которые сейчас происходят в мире, мне в феврале поставили условие о прекращении тренировок в России, и с марта я тренировалась в Латвии уже не со своим личным тренером».

«В июле я приехала в Москву на несколько дней, чтобы увидеться со всеми. Неделю назад вернулась в Латвию, чтобы начать готовиться к чемпионату мира в Софии. И когда я приехала, Олимпийский комитет Латвии поставил передо мной конкретное условие: либо я отказываюсь от российского гражданства и выступаю дальше, либо я не смогу больше представлять Латвию на международных стартах, имея на руках паспорт гражданки России», — добавила спортсменка.

«Но я говорила еще раньше, что не могу сделать выбор, потому что у меня в России семья, друзья. И что отказ от российского гражданства для меня невозможен. После этого латвийская федерация внесла поправки в заявку команды на чемпионат мира, вычеркнув из нее мою фамилию», — сказала 19-летняя Полстяная.

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