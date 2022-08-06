Израиль продолжит операцию в секторе Газа, увеличит ее интенсивность — министр обороны
18:30 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Израиля намерены продолжать проведение военной операции в секторе Газа, направленной против радикального движения «Исламский джихад», ее интенсивность будет нарастать. Об этом заявил в субботу министр обороны еврейского государства Бени Ганц, слова которого приводит пресс-служба оборонного ведомства.
«Наши оперативные мероприятия против причастных к терроризму [в секторе Газа] будут продолжаться и интенсифицироваться», — заявил министр.
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