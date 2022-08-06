0
0
25
НОВОСТИ

Израиль продолжит операцию в секторе Газа, увеличит ее интенсивность — министр обороны

18:30 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля намерены продолжать проведение военной операции в секторе Газа, направленной против радикального движения «Исламский джихад», ее интенсивность будет нарастать. Об этом заявил в субботу министр обороны еврейского государства Бени Ганц, слова которого приводит пресс-служба оборонного ведомства.

«Наши оперативные мероприятия против причастных к терроризму [в секторе Газа] будут продолжаться и интенсифицироваться», — заявил министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 06.08.2022
Гимнастке Полстяной запретили выступать за Латвию из-за отказа выйти из гражданства России
0
124
17:30 06.08.2022
Amnesty International выступила в защиту своего доклада о нарушении Киевом законов войны
0
179
17:00 06.08.2022
Осужденные напали на сотрудников колонии в Калмыкии, убив одного и ранив семерых — СУ СК
0
220
16:00 06.08.2022
ВС РФ уничтожили свыше 470 украинских националистов в Херсонской области
0
288
15:00 06.08.2022
Турция и Россия договорились о переходе к торговле в рублях — Эрдоган
0
329
14:00 06.08.2022
США готовы содействовать политическим реформам в Казахстане — МИД республики
0
451
13:00 06.08.2022
В Москве выявили 5 997 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
381
12:30 06.08.2022
РФ не приемлет предварительных условий для возобновления переговоров по СНВ — дипломат
0
510
12:00 06.08.2022
В России выявили 19 974 случая ковида за сутки
0
438
11:30 06.08.2022
Боррель сообщил, что пригласил лидеров Сербии и Косова на переговоры в Брюссель
0
416

Возврат к списку