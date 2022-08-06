Приватизацию на Украине начнут с хлебокомбинатов и спиртзаводов
19:00 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возобновление процесса приватизации на Украине, запланированное на сентябрь, начнется с хлебокомбинатов и спиртовых заводов. Об этом в субботу сообщила и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова.
«Сейчас мы считаем важным начать приватизацию комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов и тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с зерновыми хранилищами — с тем, чтобы переработать это зерно», — приводит слова Батовой украинское агентство Униан.
По ее словам, есть около 200 объектов, уже готовых к приватизации. «Все эти объекты являются интересными, потому что они расположены на Западной Украине и в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Эти предприятия интересны для релокации бизнеса», — отметила Батова.
27 июля правительство Украины утвердило перечень из 420 государственных предприятий, которые будут приватизированы или ликвидированы.
НОВОСТИ
- 20:00 06.08.2022
- Проверка жителей Николаева на лояльность организована в виде поквартирного обхода
- 19:30 06.08.2022
- В Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов — кабмин Сербии
- 18:30 06.08.2022
- Израиль продолжит операцию в секторе Газа, увеличит ее интенсивность — министр обороны
- 18:00 06.08.2022
- Гимнастке Полстяной запретили выступать за Латвию из-за отказа выйти из гражданства России
- 17:30 06.08.2022
- Amnesty International выступила в защиту своего доклада о нарушении Киевом законов войны
- 17:00 06.08.2022
- Осужденные напали на сотрудников колонии в Калмыкии, убив одного и ранив семерых — СУ СК
- 16:00 06.08.2022
- ВС РФ уничтожили свыше 470 украинских националистов в Херсонской области
- 15:00 06.08.2022
- Турция и Россия договорились о переходе к торговле в рублях — Эрдоган
- 14:00 06.08.2022
- США готовы содействовать политическим реформам в Казахстане — МИД республики
- 13:00 06.08.2022
- В Москве выявили 5 997 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать