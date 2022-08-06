0
0
146
НОВОСТИ

Приватизацию на Украине начнут с хлебокомбинатов и спиртзаводов

19:00 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возобновление процесса приватизации на Украине, запланированное на сентябрь, начнется с хлебокомбинатов и спиртовых заводов. Об этом в субботу сообщила и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова.

«Сейчас мы считаем важным начать приватизацию комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов и тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с зерновыми хранилищами — с тем, чтобы переработать это зерно», — приводит слова Батовой украинское агентство Униан.

По ее словам, есть около 200 объектов, уже готовых к приватизации. «Все эти объекты являются интересными, потому что они расположены на Западной Украине и в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Эти предприятия интересны для релокации бизнеса», — отметила Батова.

27 июля правительство Украины утвердило перечень из 420 государственных предприятий, которые будут приватизированы или ликвидированы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 06.08.2022
Проверка жителей Николаева на лояльность организована в виде поквартирного обхода
0
75
19:30 06.08.2022
В Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов — кабмин Сербии
0
118
18:30 06.08.2022
Израиль продолжит операцию в секторе Газа, увеличит ее интенсивность — министр обороны
0
210
18:00 06.08.2022
Гимнастке Полстяной запретили выступать за Латвию из-за отказа выйти из гражданства России
0
251
17:30 06.08.2022
Amnesty International выступила в защиту своего доклада о нарушении Киевом законов войны
0
291
17:00 06.08.2022
Осужденные напали на сотрудников колонии в Калмыкии, убив одного и ранив семерых — СУ СК
0
333
16:00 06.08.2022
ВС РФ уничтожили свыше 470 украинских националистов в Херсонской области
0
367
15:00 06.08.2022
Турция и Россия договорились о переходе к торговле в рублях — Эрдоган
0
392
14:00 06.08.2022
США готовы содействовать политическим реформам в Казахстане — МИД республики
0
522
13:00 06.08.2022
В Москве выявили 5 997 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
423

Возврат к списку