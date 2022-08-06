Приватизацию на Украине начнут с хлебокомбинатов и спиртзаводов

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возобновление процесса приватизации на Украине, запланированное на сентябрь, начнется с хлебокомбинатов и спиртовых заводов. Об этом в субботу сообщила и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова.

«Сейчас мы считаем важным начать приватизацию комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов и тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с зерновыми хранилищами — с тем, чтобы переработать это зерно», — приводит слова Батовой украинское агентство Униан.

По ее словам, есть около 200 объектов, уже готовых к приватизации. «Все эти объекты являются интересными, потому что они расположены на Западной Украине и в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Эти предприятия интересны для релокации бизнеса», — отметила Батова.

27 июля правительство Украины утвердило перечень из 420 государственных предприятий, которые будут приватизированы или ликвидированы.