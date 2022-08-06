В Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов — кабмин Сербии
19:30 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербские граждане хотят формирования в самопровозглашенном Косове органа самоуправления сербов — Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) в соответствии с Брюссельскими соглашениями 2013 года. Об этом в субботу заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.
«То, чего хотят сербы, — это формирования Сообщества сербских муниципалитетов со всеми исполнительными полномочиями и компетенциями, как это было оговорено Брюссельскими соглашениями 2013 года и Соглашением об общих принципах 2015, а не так, как этого хочет [заместитель премьера непризнанного Косова Бесник] Бислими, сравнивающий ССМ с неправительственной организацией», — цитирует заявление Петковича пресс-служба кабмина.
Петкович подчеркнул, что статус неправительственной организации, о котором говорит Бислими, позволит властям непризнанного Косова «в любой момент отменить» Сообщество сербских муниципалитетов.
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