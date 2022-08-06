Проверка жителей Николаева на лояльность организована в виде поквартирного обхода
20:00 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Николаева, где в пятницу введен двухдневный комендантский час, для выявления нелояльных жителей организовали поквартирный обход всех домов. Об этом в субботу сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
«Ходят прямо по квартирам. Проверяют каждую, проверяют документы и мобильные телефоны — проверяют все», — цитирует ее украинское агентство УНИАН. По ее словам, под волну этой проверки должны попасть все жители города.
В пятницу глава военно-гражданской администрации Николаевской области Виталий Ким объявил в городе комендантский час на все выходные — до 05:00 8 августа. Местные жители во время комендантского часа могут выгуливать собак и гулять с детьми на детских площадках, однако при этом необходимо иметь документы, подтверждающие личность.
Ранее Ким сообщал о планах закрыть Николаев на один-два дня «для нейтрализации коллаборантов и предателей». Он заявлял, что под подозрением находятся все жители.
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