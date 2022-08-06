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НОВОСТИ

ВС РФ успешно возвращают жителям Донбасса «преступно нажитое» Киевом — Медведев

20:30 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные успешно возвращают жителям Донбасса то, что преступно нажил киевский режим, пока президент Украины Владимир Зеленский выступает с инициативой конфисковать российское имущество. Такое мнение в своем Telegram-канале в субботу высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Зеленский предложил Раде утвердить решение о конфискации российского имущества. Они отнимают у нас на бумаге, а мы — на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши вооруженные силы», — написал политик.

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