ВС РФ успешно возвращают жителям Донбасса «преступно нажитое» Киевом — Медведев
20:30 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные успешно возвращают жителям Донбасса то, что преступно нажил киевский режим, пока президент Украины Владимир Зеленский выступает с инициативой конфисковать российское имущество. Такое мнение в своем Telegram-канале в субботу высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Зеленский предложил Раде утвердить решение о конфискации российского имущества. Они отнимают у нас на бумаге, а мы — на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши вооруженные силы», — написал политик.
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