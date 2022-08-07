Трамп считает, что нынешнее руководство США может привести к третьей мировой войн
09:20 07.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Все может закончиться тем, что мы придем к третьей мировой войне из-за некомпетентных людей, которые нами руководят», — сказал он. По оценке Трампа, «эта война будет худшей в истории, потому что у нас есть невиданные доселе вооружения».
Бывший президент считает, что он не допустил бы нынешних кризисов на Украине и вокруг Тайваня, если бы руководил Соединенными Штатами. Необходимо всеми силами «удерживать США от смехотворных и бесконечных боевых действий за рубежом», участия в которых американцев никто не желает.
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