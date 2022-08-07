Трамп считает, что нынешнее руководство США может привести к третьей мировой войн

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некомпетентные люди, руководящие в настоящее время Соединенными Штатами, могут привести мир к третьей мировой войне. Такое мнение выразил в субботу бывший президент США Дональд Трамп на проходящей в штате Техас Конференции консервативных политических действий (CPAC).



«Все может закончиться тем, что мы придем к третьей мировой войне из-за некомпетентных людей, которые нами руководят», — сказал он. По оценке Трампа, «эта война будет худшей в истории, потому что у нас есть невиданные доселе вооружения».



Бывший президент считает, что он не допустил бы нынешних кризисов на Украине и вокруг Тайваня, если бы руководил Соединенными Штатами. Необходимо всеми силами «удерживать США от смехотворных и бесконечных боевых действий за рубежом», участия в которых американцев никто не желает.



