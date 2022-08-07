В Косове по подозрению в шпионаже задержана журналистка из РФ
09:25 07.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня на погранпереходе на севере [Косова] задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста. Также она участвовала в боевых действиях на Украине», — написал Свечлия на своей странице в «Фейсбуке» (запрещена в РФ, принадлежит корпорации «Мета», которая признана в РФ экстремистской). Глава МВД Косова уточнил, что Асламова «задержана до выяснения ее намерений».
Свечлия утверждает, что попытка журналистки «Комсомольской правды» въехать в Косово после очередного обострения в непризнанном образовании «ясно доказывает русские связи, которые подключила Сербия с целью дестабилизации».
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