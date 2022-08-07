Впервые в истории в Англии может пройти суд с участием Ватикана - СМИ
09:30 07.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как говорится в статье, в основе беспрецедентного в многовековой истории папского города-государств возможного судебного процесса, лежит история о нарушениях и злоупотреблениях при покупке недвижимости в Лондоне в 2014 году за 124 млн фунтов (около 150 млн долларов по курсу на сегодняшний день). Речь идет о громком деле о приобретении Ватиканом по заведомо высокой цене здания в центре британской столицы в качестве инвестиции за счет пожертвований. «Финансовая утечка» оценивается следствием от десятков до сотни миллионов евро.
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