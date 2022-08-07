В росте цен на энергию европейцы винят власти, ЕС и компании - опрос
10:30 07.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сообщает в воскресенье газета «Мундо», респондентам был задан вопрос, кто больше ответственен за рост цен на энергию. Четверть (25%) европейцев выбрали ответ: «Правительство моей страны». 24% опрошенных возложили вину на частные энергетические компании, еще 11% — на ЕС. При этом 28% респондентов утверждали, что за случившееся несет ответственность Россия. 10% затруднили ответить на вопрос, 2% выбрали другой вариант.
В опросе, который проводился с 8 по 29 июня, приняли участие около 9 тыс. человек.
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