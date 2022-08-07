Из повтор Украины вышло четыре сухогруза с зерном - МО Турции

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре сухогруза с зерном вышли в воскресенье утром из двух портов Украины, сообщило Минобороны Турции.



«Из украинских портов вышли судно „Мустафа Неджати“ с 6 тыс. тонн подсолнечного масла, которое следует в Италию; сухогруз „Стар Хелена“ с 45 тыс. тонн подсолнечника, который направляется в Китай; судно „Глори“, перевозящее 66 тыс. тонн кукурузы в Стамбул, а также сухогруз „Риво Уинд“, которое вывозит 44 тыс. тонн кукурузы в турецкий Искендерун», — говорится в сообщении.



