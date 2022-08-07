0
0
135
НОВОСТИ

Из повтор Украины вышло четыре сухогруза с зерном - МО Турции

10:40 07.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре сухогруза с зерном вышли в воскресенье утром из двух портов Украины, сообщило Минобороны Турции.

«Из украинских портов вышли судно „Мустафа Неджати“ с 6 тыс. тонн подсолнечного масла, которое следует в Италию; сухогруз „Стар Хелена“ с 45 тыс. тонн подсолнечника, который направляется в Китай; судно „Глори“, перевозящее 66 тыс. тонн кукурузы в Стамбул, а также сухогруз „Риво Уинд“, которое вывозит 44 тыс. тонн кукурузы в турецкий Искендерун», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:40 07.08.2022
Сенат США приступил в обсуждению пакета инициатив по снижению инфляции
0
0
10:30 07.08.2022
В росте цен на энергию европейцы винят власти, ЕС и компании - опрос
0
152
09:30 07.08.2022
Впервые в истории в Англии может пройти суд с участием Ватикана - СМИ
0
224
09:25 07.08.2022
В Косове по подозрению в шпионаже задержана журналистка из РФ
0
240
09:20 07.08.2022
Трамп считает, что нынешнее руководство США может привести к третьей мировой войн
0
255
21:00 06.08.2022
Запад обеспокоен углублением связей РФ и Турции - FT
0
760
20:30 06.08.2022
ВС РФ успешно возвращают жителям Донбасса «преступно нажитое» Киевом — Медведев
0
988
20:00 06.08.2022
Проверка жителей Николаева на лояльность организована в виде поквартирного обхода
0
1086
19:30 06.08.2022
В Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов — кабмин Сербии
0
769
19:00 06.08.2022
Приватизацию на Украине начнут с хлебокомбинатов и спиртзаводов
0
916

Возврат к списку