Из повтор Украины вышло четыре сухогруза с зерном - МО Турции
10:40 07.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Из украинских портов вышли судно „Мустафа Неджати“ с 6 тыс. тонн подсолнечного масла, которое следует в Италию; сухогруз „Стар Хелена“ с 45 тыс. тонн подсолнечника, который направляется в Китай; судно „Глори“, перевозящее 66 тыс. тонн кукурузы в Стамбул, а также сухогруз „Риво Уинд“, которое вывозит 44 тыс. тонн кукурузы в турецкий Искендерун», — говорится в сообщении.
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