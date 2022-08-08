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В Киргизии при восхождении на пик Хан-Тенгри погибла российская альпинистка

09:20 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Альпинистка из России погибла в Киргизии при восхождении на пик Хан-Тенгри. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в киргизском МЧС.

«Гражданка России Мария Нечаева разбилась во время покорения пика Хан-Тенгри», — заявила представитель министерства.

По данным ведомства, спортсменка сорвалась со скалы на высоте примерно 6 тыс. метров.

Тело погибшей было доставлено в базовый лагерь на склоне горной вершины. В ближайшее время оно будет вывезено на вертолете в административный центр Иссык-Кульской области Киргизии город Каракол.

Хан-Тенгри, высота которого составляет 7 439 метров, находится в Иссык-Кульской области Киргизии в районе стыка границы республики с Казахстаном и Китаем.

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