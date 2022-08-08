В Киргизии при восхождении на пик Хан-Тенгри погибла российская альпинистка
09:20 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Альпинистка из России погибла в Киргизии при восхождении на пик Хан-Тенгри. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в киргизском МЧС.
«Гражданка России Мария Нечаева разбилась во время покорения пика Хан-Тенгри», — заявила представитель министерства.
По данным ведомства, спортсменка сорвалась со скалы на высоте примерно 6 тыс. метров.
Тело погибшей было доставлено в базовый лагерь на склоне горной вершины. В ближайшее время оно будет вывезено на вертолете в административный центр Иссык-Кульской области Киргизии город Каракол.
Хан-Тенгри, высота которого составляет 7 439 метров, находится в Иссык-Кульской области Киргизии в районе стыка границы республики с Казахстаном и Китаем.
НОВОСТИ
- 10:20 08.08.2022
- Страны ЕС могут потребовать от Украины уступок России - экс-советник Борреля
- 10:05 08.08.2022
- Долги россиян за ЖКУ достигли 804,5 млрд рублей - СМИ
- 10:00 08.08.2022
- Два сухогруза с зерном вышли с Украины — Минобороны Турции
- 09:32 08.08.2022
- Строительная техника повреждена после очередного удара ВСУ по мосту в Херсоне — ВГА
- 09:00 08.08.2022
- Армия Китая сообщила о продлении учений в районе Тайваня
- 09:00 08.08.2022
- Обстрелы Запорожской АЭС ВСУ угрожают ядерной безопасности Европы — посольство РФ в США
- 18:55 07.08.2022
- Для усиления военного присутствия в регионе США создали тайваньский кризис - глава МИД КНР
- 17:25 07.08.2022
- Почти 70% американцев считают, что состояние экономики США ухудшается - опрос
- 17:05 07.08.2022
- ЧП в коллекторе на юго-востоке Москвы случилось из-за сверхинтенсивных осадков
- 15:30 07.08.2022
- На фоне энергокризиса экс-премьер Британии советует принять чрезвычайный бюджет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать