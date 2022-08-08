Страны ЕС могут потребовать от Украины уступок России - экс-советник Борреля

10:20 Источник: Известия

Ряд стран Евросоюза (ЕС) могут принять позицию Москвы и призвать Украину пойти на определенные уступки для скорейшего заключения мира. Таким предположением в пятницу, 5 августа, поделилась бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.

«Главной угрозой европейской коалиции может стать <...> сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», — заявила она в публикации для Foreign Affairs.

По словам Точчи, в случае усугубления энергокризиса в Еврозоне такой вариант развития событий кажется весьма реалистичным. Известия